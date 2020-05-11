مصر | بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص لتدريبه كلب على افتراس الحيوانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص لتدريبه كلب على افتراس الحيوانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الأمن، بمديرية أمن بنى سويف، من ضبط أحد الأشخاص، بعد تداول مقطع فيديو له على "الفيس بوك" أثناء تدريب كلب على إفتراس وقتل الحيوانات الأليفة بالشوارع.

حيث تداولت بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة – مقيم ببنى سويف، بتدريب كلب مفترس على قتل وإفتراس الكلاب والقطط الأليفة بالشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وكذا الكلب المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق متصل، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجال متابعتها للأسواق، ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة، بضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بينما نجحت لإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، في ضبط (338) قضية متنوعة.

واضطلعت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط (126) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةفى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، من ضبط (3) قضايا متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية).