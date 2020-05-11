مصر | مواصلة تطهير وتعقيم المنشآت الشرطية

واصلت وزارة الداخلية، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية، وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.

وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتي من شأنها حفظ سلامتهم.

وتهدف أعمال التطهير والتعقيم، إلى توفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

وجاء ذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.

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وتأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، استقبلت وحدات المرور، يوم الأحد، أعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في تجديد رخص المركبات الخاصة بهم وكذلك المستخرجين الجدد لأول مرة للرخص، وبلغ عدد الرخص المجددة اليوم، 10308، على مستوى الجمهورية سواء كانت رخص "سيارة - دراجة بخارية".

وجاء ذلك في ضوء ما تقرر ببدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 الجاري حتى يوم الخميس الموافق 7 الجاري من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وبدأت وحدات المرور، الأحد الماضي، في استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير مركباتهم، وقد شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب، انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين في أثناء ترددهم على الوحدات.