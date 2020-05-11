شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا خروج 4 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 316 حالة بالمستشفى، فيما تعافى 3 آخرين كانوا يتلقون العلاج بالمدينة الشبابية بالطود جنوب الأقصر، وتتراوح أعمار المتعافين من 55 إلى 65 سنة.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، إنه تم خروج ٤ حالات من مستشفى إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية، موجهة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى.

وقدمت مدير المستشفى تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

وتوجه المتعافون بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.