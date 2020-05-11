شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية» يستقبل 10 مصابين جدد بـ«كورونا».. والحصيلة ترتفع لـ60 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، إن المستشفى استقبل، الإثنين، 10 حالات جديدة مصابة بالفيروس.

أضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أنه بوصول الحالات الـ10 الجديدة تصل الحصيلة الإجمالية إلى 60 حالة منذ تشغيل المستشفى الثالث لعزل لتطبيق الحجر الصحي على مصابي كورونا، وجرى تسكينهم في غرفهم لتقديم الخدمة الطبية لهم على يد فريق طبي متخصص ومدرب.

وأشار إلى أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة، إلى جانب مستشفى العجمي المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وأضاف أن المصابين قادمين من مستشفى الحميات والعلمين في مطروح وصدر دمنهور، حيث جرى تحويلهم إلى مستشفي العزل بعد ثبوت إيجابية العينات الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن مستشفي العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين، والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليًا تجهيز وتأهيل 5 مبان بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.