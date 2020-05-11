شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 مصابين من كورونا بـ«عزل العجمي».. وارتفاع حالات «النقاهة» لـ316 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي لعزل مصابي فيروس كورونا في الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل في مقر المدينة الشبابية بأبى قير إلى 316 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وقالت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافت بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد، على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

وأشارت إلى تعافي 6 حالات جديدة في مستشفى العجمي ليصل إجمالي حصيلة المتعافين بالمستشفى منذ 6 مارس الماضى وحتى الآن 103 حالات، لافتة إلى خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، موضحة أنه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعى ثابت، و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.