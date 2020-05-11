شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن تصفية وتسريح العاملين في مصنع سيتكور للغزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس هيثم الحريري، نائب دائرة محرم بك غربال وأبيس، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، طالبًا توجيهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء القوى العاملة والصناعة والاستثمار بشأن تصفية وتسريح العاملين في مصنع سيتكور للغزل والنسيج.

وقال النائب في طلب الإحاطة إنه سبق له التقدم بطلب إحاطة في 14 نوفمبر2019 في نفس الموضوع، ولكنه للأسف لم يتم مناقشته حتى الآن، و«منذ أكتوبر 2019 يواجه أكثر من 200 عامل تعسف من أصحاب المصنع من رجال المال والسلطة والنفوذ، وللأسف مجلس النواب لم يتحرك لمناقشة هذه المشكلة حتى تاريخه».

أضاف النائب أنه «تم قطع المرافق (الكهرباء والمياه) عن المصنع المتوقف تمامًا عن العمل منذ 6 أشهر بالرغم من توافر أكثر من 800 طن قطن في المخازن، وتم تخفيض المرتب من 6 أشهر بنسبة 35% وإجبار العاملين على إجازة إجبارية من رصيد الإجازات لشهور، وإخلاء السكن التابع للشركة، وإيقاف بدل الوجبات، وبدل السكن، والشركة تجبر العاملين على الحضور يوميًا والجلوس على الرصيف المواجهة، ومد موعد الانصراف إلى الساعة 4.30 عصرًا، ويتحمل العمال مصاريف الانتقال والوجبات والسكن سواء العمال من الإسكندرية أو خارجها، وهذا لإجبار العاملين على الاستقالة من العمل، وحاليًا يتم إجبار العاملين على العمل مقابل نصف الأجر أو الاستقالة، حيث تستتر الإدارة خلف أزمة كورونا على غير الحقيقة علمًا بأن الشركة تحصل على ملايين من صندوق دعم الصادرات وتستفيد بكل التسهيلات التي تقدمها الحكومة من المصانع ورجال الأعمال».

وطلب النائب سرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوى العاملة.

صورة ضوئية من طلب الإحاطة