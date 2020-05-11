شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية في بنها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومواقف السيارات العشوائية بمدينة بنها، بالإضافة إلى حملة لحصر الأراضي التي تم تبويرها ووضع تشوينات ورتش مباني تمهيدًا للبناء عليها بالمخالفة على الطريق الزراعي، وشملت الحملة التفتيش على معارض المحال التجارية على الطريق الزراعي.

بدأ المحافظ الحملة بإزالة المواقف العشوائية بميدان نفق سعد زغلول، وعند نفق المنشية ومجمع المحاكم، حيث كانت تتسبب المواقف العشوائية في تلك المنطقة بالتكدسات، وتعطيل الحركة المرورية، وتضرر المواطنين من تواجد كافتيريات مخالفة، حيث تم إزالة عدد 3 أكشاك مخالفة، ومصادرة المتعلقات الموجودة بهم، كما تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المحافظ إزالة الباعة الجائلين بمطلع كوبري 15 مايو، وإزالة كافيتريا مخالفة بنفس المنطقة، وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحال الموجودة، إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحال المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشددًا على أنه «لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم».

وقام المحافظ بإزالة عدد 5 أكشاك بأماكن متفرقة على طريق بنها المنصورة، حيث كانوا يستغلون أسفل كباري المشاة وحرم الرياح التوفيقي وإقامة أكشاك وإشغالات بالمخالفة، تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.

واستكمل المحافظ الجولة بالمرور على الأراضي التي يتم تبويرها على الطريق الزراعي وإشغالها بالتشوينات ورتش المباني حتي يتم بنائها بالمخالفة، حيث تم حصر كل المباني، وتحرير محاضر لأصحابها، وإلزامهم بإزالة التشوينات.

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