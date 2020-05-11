شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من قرار إيقاف التراخيص والتعليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمباني الجديدة، أو التعليات للمباني السكنية بالمحافظات، لمدة 6 أشهر.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات على المباني السكنية التابعة للمواطنين فقط، دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، مشيرًا إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، والإسكندرية، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقي المحافظات، وطبقًا لرؤية المحافظ في هذا الشأن.

وكلف «شعراوي» المحافظين باستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة إعادة فتح الجراجات التي تم استغلالها لأغراض أخرى لاستيعاب السيارات، مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير إنتظار السيارات بالشوارع.