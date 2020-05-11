شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جارِ تنفيذ 24888 وحدة إسكان اجتماعي في مدينة 6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 24888 وحدة سكنية جديدة بمشروع «الإسكان الاجتماعي» بمنطقة غرب أرض المطار بقطاعي ( أ، ب) بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد «الجزار» في بيان، الاثنين، أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، سواء في المحافظات، أو المدن الجديدة، بهدف تسليمها لمستحقيها، وهناك تكليفات للجميع بتكثيف العمل في المواقع المختلفة، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين في المواقع المختلفة.

من جهته، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن نسبة الإنجاز للوحدات بلغت نحو 37% من إجمالي المشروع، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، مشيراً إلى أنه كَلَّف مسؤولي الإسكان بجهاز المدينة بالمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بالمدينة وفي مقدمتها مواقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار.

وأضاف «النجار» أنه تم التنبيه على مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، للالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ التدابير الوقائية حرصاً على حماية العاملين بالمشروعات القومية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.