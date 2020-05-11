شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان الرياضيات لأولى ثانوى على صفحات الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صفحات الفيس بوك صور من أسئلة امتحان مادة الرياضيات الصف الأول الثانوى العام، وبعض إجاباتها تزامنا مع أداء الطلاب الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنزل، فيما أكدت مصادر مسئولة، أن فريق الدعم الفنى والتكنولوجى يتابع بدقة هذه الصفحات والطلاب الذين يثبت تورطهم فى أى مخالفات سيتم معاقبتهم بدخولهم امتحان الدور الثانى الذى يتم تحديد موعده خلال الفترة المقبلة.

وكان قد بدأ صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الرياضيات على التابلت من المنزل، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

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