شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تطلق منصة جديدة لمخاطبة شباب المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صفحة Egyptian youth around the world؛ لتصبح منصة جديدة للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى وأداة تواصل أخرى تهدف لمخاطبة الشباب المصرى بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، باللغة الانجليزية، وتسعى لربطهم وجدانيا بالوطن الأم.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن إطلاق صفحة Egyptian youth around the world يأتى ضمن عملية التطوير المستمر لأدوات تواصل وزارة الهجرة مع مواطنينا بالخارج من كافة الشرائح والفئات المختلفة، حيث إن مخاطبة هذه الشرائح المتعددة يتطلب وعيا بخصائص كل شريحة ومتطلباتها.

وأكدت وزيرة الهجرة على ضرورة مخاطبة شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث، من خلال تخصيص منصة جديدة لهم، تعمل على إبراز الصورة الجميلة والحقيقية لمصر، والترويج لهذه الصورة التى ربما لم تصل بعد لهذه الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، لتمثل الصفحة بذلك أداة ربط بينهم وبين وطنهم الأم مصر.

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وتهدف الصفحة لنشر ومشاركة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو لكل مظاهر الجمال المصرية من أماكن سياحية وحرف يدوية، كذلك نقل روح الحياة في الشارع المصري التي يفتقدها المصرى بالخارج، يأتى هذا بجانب نشر كل جديد يحدث ويمثل طاقة أمل وخطوة للأمام لشعب مصر والدولة المصرية.

يمكنك الوصول للصفحة من خلال الرابط التالي : https://www.facebook.com/youngegexpats/