شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج أثناء فترة العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إنه جارى تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الاحتياطى للمصريين العائدين من الخارج، للترفيه عنهم وحتى يتمكنوا من متابعة الأخبار والأحداث المختلفة.

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وكانت جامعة القاهرة استقبلت منذ أمس حتى اليوم 4 أفواج من العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.

وأشاد العائدون من الخارج بحسن الاستقبال الذى وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التى تم إعدادها على أعلى مستوى، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير احتياجاتهم ومستلزماتهم.