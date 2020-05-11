شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم بأغلب الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا فى درجات الحرارة ، حيث تسود شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم ومعتدل والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس مشمس حار والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد أيضا، و على جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

Advertisements

و شهد أمس الأحد، شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس غائم ولطيف والرياح معتدلة.

كما شهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا ، فيما شهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة مشمس والرياح معتدلة.

وليلا ساد طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية كان الطقس بارد، و على جنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة .