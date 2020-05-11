شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية : توجيهات لرئيس الوزراء لتنظيم ايقاف تراخيص المبانى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمبانى الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر .

وقال شعراوى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات علي ( المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط ) دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بالإضافة لمحافظة الأسكندرية مع إيقاف إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات ، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقى المحافظات وطبقاً لرؤية المحافظ فى هذا الشأن .

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كما وجه شعراوى بإستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقى المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف .

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة إعادة فتح الجراجات التى تم إستغلالها لأغراض أخرى لإستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير إنتظار السيارات بالشوارع .