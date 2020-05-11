أخبار مصر | البيئة: تنسيق مع الوزارات المعنية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر البيئة: تنسيق مع الوزارات المعنية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا بشأن متابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية وهى دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم المرور خلال تلك الفترة على عدد (1537) منشأه طبية لمتابعه منظومة ادارة المخلفات الطبية والتخلص الامن منها ويتم المتابعه من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافى الملاحظات. وذلك بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديرى المستشفيات الجامعية.

وأكدت فؤاد، على التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن، كما تم تدريب عدد 68 متدرب من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهليه – بحيرة – اسكندريه – البحر احمر – قنا – بنى سويف – الاقصر – الاسماعليه – السويس – اسوان – جنوب سيناء)على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الادارة المستدامه للمخلفات الطبية متضمنه تداول النفايات الطبية.

وأضافت وزيرة البيئة انه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستسفيات الجامعية والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وادخالها بياناتها على الموقع الالكترونى الذى اطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.

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ومن ناحية أخرى، تم التنسيق مع وزارتى السياحة والشباب والرياضة حول كيفية التعامل مع المخلفات الطبية فى المدن الشبابية والفنادق المخصصة للعزل الصحى فقد تم تعميم الاجراءات الواجب اتباعها بتلك المنشأت، بالاضافة الى الإعداد لبعض التدريبات الخاصة لهذه المنشأت حول الأسلوب الامثل لادارة المخلفات الطبية والصلبة استعدادا لفتح الفنادق.

وفيما يخص محور منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، أوضحت الوزيرة أنه تم تكثيف الأعمال للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، حيث تم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وتبين استقرار الأوضاع ووجود عمليات التغطية، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإرسال إرشادات خاصة لمنظومة النظافة تضم التعامل مع عمال النظافة والمعدات ونظافة الشوارع، مشيرة إلى تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات ( قنا – أسيوط – كفرالشيخ – الغربية ) حيث تم رفع ما يقرب من 224881 طن مخلفات بلدية صلبة والتخلص الأمن منها.

كما قامت وحد الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وادارة المخلفات خلال تلك الفترة برصد ومتابعة لبعض أحياء المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية بالقاهرة (متمثلة في أحياء المعادي وطره وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج) وذلك للتأكيد على رفع المخلفات أولًا بأول حيث تم رصد عدد 1241 نقطة وتم التعامل معها.كما تم رصد ومتابعه عدد من احياء محافظة الجيزة حيث يتم العمل في عدد 4 أحياء من خلال فرق الرصد والمتابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وتم رصد عدد 324 نقطة وتم التعامل معها، بالاضافة الى التنسيق مع المحافظات لإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال القرى التى تم عزلها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الامن من المخلفات الصلبه الناتجة عن هذة القرى حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة منعًا لإنتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات.

وبالنسبة لمحور متابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، أشارت الوزيرة إلى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية، كما ان تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات أدى إلي أنخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانونًا في هذه الساعات في معظم المواقع.

وفيما يخص التوعية البيئية، أكدت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" على توعية المواطنين بعدد من السلوكيات التي من شأنها دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس وهي ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، والتوعية بكيفية التخلص الآمن من الكمامات والقفازات لضمان عدم انتشار الفيروس، وتوعية عمال النظافة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات. وكذا استخدام كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وفى التليفزيون لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.