شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد اجتماعًا لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجًا للزيت الخام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مراجعة خطط إنتاج البترول والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة، والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج، الذي أصبح أمراً ضرورياً في مواجهة التحديات التي تشهدها الصناعة البترولية، ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي في ظل أزمة فيروس كورونا، والانخفاض الحاد في مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض في أسواق البترول العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة، وفق بيان لوزارة البترول، الاثنين.

وقال «الملا» إن استمرار العمل في حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة للزيت الخام يعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تحدي التناقص الطبيعي للحقول الحالية المنتجة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب والمدرجة بالموازنة الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تعترض تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب.

ووجه «الملا» بالاستمرار في الالتزام الكامل باشتراطات الأمن وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا للحفاظ على صحة العاملين.

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