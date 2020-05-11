شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الاثنين: «مش عايزين حد يصاب بضربة شمس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن تشهد مصر موجة حارة بداية من الاثنين، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات.

أضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الموجة الحارة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، معقبة: «هتوصل درجة الحرارة العظمى يوم السبت اللي جاي لـ38 درجة مئوية».

وتابعت أنّه متوقع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق المتفرقه من البلاد، وفرص لتساقط الأمطار على مناطق جنوب البلاد وشمال الصعيد بداية من الخميس المقبل، ومن الممكن أن تكون رعدية على بعض المناطق.

وأكدت أنّ درجات الحرارة اليوم تصل إلى 32 درجة خلال الفترة بين الظهر والعصر، معقبة: «في هذه الفترة يفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة، خصوصا أننا صايمين، ومش عايزين حد يصاب بضربة شمس».

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس معتدل غائم جزئي على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة تنشط أحياناً، معتدل غائم جزئي على السواحل الشمالية، مشمس حار على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد. وهناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويشير الخبراء أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «32 – 17»، الإسكندرية «26– 15»، قنا «36- 19»، الأقصر «36 – 20»، أسوان «37 – 21».