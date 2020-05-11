شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 4 تريليونات جنيه لتنفيذ 25 ألف مشروع قومي وتنموي خلال 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا بعنوان «سبع سنوات بناء»، يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

وأوضحت «السعيد» أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 حوالي 25 ألف مشروع، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2019، شهدت الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروعًا تنمويًا وخدميًا في كافة القطاعات، بتكلفة كلية تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما أنه يجري حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة كلية 2 تريليون جنيه.

وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد والمحافظات الحدودية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المشروعات المنتهية والجارية في محافظات الصعيد يبلغ 4446 مشروع، بتكلفة كلية حوالي 296 مليار جنيه، منها 2343 مشروع تم الانتهاء منها، بتكلفة حوالي 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1498مشروع في المحافظات الحدودية، بتكلفة 182 مليار جنيه، منها 658 مشروع منتهي، بتكلفة 18 مليار جنيه.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول والثروة المعدنية يتصدر باقي قطاعات الدولة، بعدد مشروعات منتهية وجارية 326 مشروع، بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه، منها 97 مشروع تم الإنتهاء من تنفيذها، بتكلفة 1 تريليون جنيه، فضلًا عن 229 مشروعًا جاري تنفيذها، بتكلفة أكثر من 47 مليار جنيه، خلال العام المالي 20/2021.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 538 مشروعا، بتكلفة 387 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 43 مشروعا، بتكلفة تزيد عن 88 مليار جنيه، وفي قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات، تم الانتهاء من تنفيذ 1426 مشروعا، بتكلفة حوالي 208 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 3696 مشروع، بتكلفة 830 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى مشروعات قطاع النقل، حيث تم الانتهاء من 531 مشروعا، بتكلفة حوالي 175 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 146 مشروعا، بتكلفة 478 مليار جنيه، وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الانتهاء من 146 مشروعا، بتكلفة حوالي 29 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 61 مشروعا، بتكلفة 13.5 مليار جنيه.

وحول قطاعي الصحة والتعليم، تضمن التقرير أنه تم الانتهاء من 4660 مشروعا، بتكلفة 46 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 846 مشروعا، بتكلفة 100 مليار جنيه، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم الانتهاء من 200 مشروع بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 521 مشروع، بتكلفة كلية 55 مليار جنيه.

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وبخصوص قطاعي الري والزراعة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1314 مشروعا، بتكلفة إجمالية حوالي 38 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 338 مشروعا، بتكلفة حوالي 75 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي، للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصدر محافظة بورسعيد، باقي محافظات الجمهورية، بعدد مشروعات 270 مشروعا، بتكلفة 357 مليار جنيه، تليها محافظة القاهرة، بعدد مشروعات ١٢٠٤ مشروع، بتكلفة كلية حوالي 343 مليار جنيه، ومحافظة الجيزة، بعدد ٦٨٥ مشروعا، بتكلفة 242 مليار جنيه، ومحافظة الإسكندرية بعدد 410 مشروع، بتكلفة 134 مليار جنيه.

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021

تقرير «سبع سنوات بناء» يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014- يونيو 2021