شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 40 كيلو أسماك فاسدة في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن إدارتي التموين والطب البيطري شنتا حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

أضافت «المغربي» أنه تم ضبط سيارة محملة بأسماك البحر، وبالتفتيش وجد أن الأسماك لا يوجد عليها ثلج مجروش لحفظها، ما أدى إلى فساد كمية منه بلغ وزنها 40 كجم تقريباً، وتم إعدامها بمعرفة اللجنة لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن هناك حملات تقوم بها إدارة التفتيش بالطب البيطري وإدارة التموين وإدارة البيئة لتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، بهدف توفير الغذاء الصحى الآمن من المصدر الحيوانى.