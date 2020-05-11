شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من فرانكفورت وبانكوك وكوالالمبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من فرنكفورت وبانكوك وكوالالمبور، الاثنين، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقضاء فترة الـ14 يوما في عدد من فنادق مدينة مرسي علم، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين في الخارج، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، سيقوم بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولى على متن رحلات داخلية لمطار القاهرة الدولي.

كانت مديرية الصحة في البحر الأحمر خصصت فريقا طبيا مجهزا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة.