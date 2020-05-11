شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: الإسلام يأمرنا بالعدل والإنصاف مع الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الإنصاف من القيم المفقودة فى حياتنا، وأصبح عملة نادرة فى معاملاتنا، وأوشك أن يحال لمستودع الأخلاق القديمة التى ينظر لصاحبها اليوم من منظور الدهش والاستغراب وكأنه قادم من القرون الوسطى ويتعامل بعملة مضى عليها الزمن.

وأوضح فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب»، أن الإنصاف مأمور به، وأن القرآن والحديث مملوءان نهيا ووعيدا للظالم، موضحا أن الإسلام دين الإنسانية، أمرنا بالإنصاف والعدل مع المسلم وغير المسلم، ومع الصديق والعدو سواء بسواء.

وأضاف أن الإنصاف هو العدل مع النفس ومع الغير سواء وافقك هذا الغير أو خالفك، وهو فى باب المعاملات يقتضى أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وأن تعطيهم حقوقهم بمثل ما تطالبهم به من إعطائك حقك، لافتا إلى أن الإنصاف بهذا المعنى هو معيار عدل، بل هو قسطاس مستقيم يزن به المرء معاملاته مع الناس أخذا وعطاء فى الجليل والحقير من أصناف هذه المعاملات.

وأكد شيخ الأزهر أن الإنصاف والعدل توأمان متلاصقان، موضحا أن أعلى درجات الإنصاف وأعظمها أثرا فى دنيا الناس هى درجة الإنصاف من النفس، أى قدرة المرء على أن ينتصف لنفسه من نفسه، يخاصمها ويخطئها ويعاتبها فيما أساءت فيه من قول أو عمل، مضيفا أن من يعجز عن مواجهة نفسه والانتصاف منها؛ يعجز عن إنصاف الناس من باب أولى.

وأشار إلى أن الإيمان بمبدأ المساواة بين الناس هو ما أرساه نبى الإسلام ورسخه فى قوله: «الناس سواسية كأسنان المشط»، موضحا أنه بسبب غياب هذا الخلق العظيم انتشر فى حياتنا المعاصرة هذا النوع من الذين يأخذون ولا يعطون، ويبصرون أخطاء الناس وعن أخطائهم غافلون، وحين يخطئن يجهدون أنفسهم فى اختلاق المعاذير والعلل التى تبرر لهم أخطاءهم وجرائمهم، وظلمهم للعباد كبرا وغطرسة، وهروبا من وخذ الضمير وتأنيبه.

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