شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الغربية: حصر شوارع مدينة قطور لإدراجها في خطة الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه جارٍ حصر الشوارع التي تم الانتهاء من إدخال المرافق بها بمدينة قطور لإدخالها ضمن خطة الرصف القادمة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمي، في إطار حرص الدولة واهتمام القيادة السياسية على النهوض بالبنية التحية للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح نائب محافظ الغربية، خلال جولته التفقدية في مدينة قطور، مساء الأحد، التي رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة قطور، المحاسب أحمد المغاوري سليمان، أنه جارٍ تطوير وتوسيع السويقة؛ بهدف منع التكدسات والازدحام بشارع الجيش، وكذلك تطوير ميدان الساعة وتجميله.

وأشاد نائب المحافظ بمنظومة النظافة بمدينة قطور، مؤكدًا التزام كافة المحال بقرار الغلق، والتزام المواطنين بقرار حظر حركة المواطنين.