شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تجهيز 30 مستشفى حميات لعزل مصابي «كورونا» قبل عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من تحويل 30 مستشفى حميات وصدر من إجمالى 35 مستشفى على مستوى الجمهورية إلى مستشفيات عزل لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات وتشخيص الحالة وحتى العزل وتلاقى العلاج، قبل عيد الفطر، بعد رفع كفاءتها وتطويرها بالشكل المناسبة وإمدادها بالأجهزة اللازمة لممارسة دورها كمستشفيات للعزل.

وأكدت زايد أنه جار تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المصابين إلكترونيًا.

وشددت الوزيرة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مؤكدة أن وعى المواطن عامل أساسى في حمايته هو وأسرته، مؤكدة على أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ووجهت الشكر للأطقم الطبية لما لمسته من كفاءة عالية وإخلاص في العمل قائلة لهم «أنتم فخر لنا وللدولة المصرية وتثبتون يوما بعد يوم أنكم على قدر المسؤولية».

ومن جانب آخر، ردت وزيرة الصحة والسكان، على أسئلة واستفسارات دفعة مارس 2020 من الأطباء حول نظام التكليف والتدريب، وذلك بعد أن خصصت الوزارة لينك لتلقى كافة الاستفسارات من خلالها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

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وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.