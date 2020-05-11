شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة وتمريض البحيرة» تنعيان أول حالة وفاة بـ«كورونا» في الطواقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع العشرات من أهالى مدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، الأحد، جثمان مشرفة تمريض في مستشفى صدر دمنهور، التى توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في مستشفى كفر الزيات، وارتفعت أعداد الإصابات بين صفوف هيئة التمريض بمستشفى الصدر بدمنهور، المخصص لفرز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 10 من أعضاء طاقم التمريض، بعد الإعلان عن إصابة ممرض وشقيقته من العاملين بالمستشفى.

وكتب الدكتور عماد خميس، طبيب بمستشفى صدر دمنهور، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، في رثاء الفقيدة: «من أكثر الناس المخلصة والمجتهدة في شغلها، عمرها 50 سنة تقريبًا، وعمرها ما تأخرت لحظة عن مريض، كانت تحترم الصغير قبل الكبير، ويشهد لها الجميع بابتسامتها، رغم إنه عندها ضغط وسكر إلا إنها كانت بتشتغل وعمرها ما تخاذلت، وكان المفروض ترتاح في بيتها، ربنا يرحمها ويجعل عملها في ميزان حسناتها ويصبر أهلها».

وأضاف «خميس»: «من أيام كنا بنطالب بغلق وتعقيم المستشفى، وكان المصابون 8 أشخاص، لكن لا حياة لمن تنادى، النهاردة إصابة اثنين جدد من زملائنا التمريض غير أهلهم وأسرهم اللى دخلوا اشتباه.. نطالب بغلق المستشفى وتعقيمه، وأخذ مسحات لكل تمريض وأطباء وعمال المستشفى، والإيجابى يفضل في المستشفى، والناس الكويسة تشتغل على رعاية زملائهم المصابين، والشغل بتاع المستشفى يتحول على مستشفى تانى، وبعد تحسن الحالات والتأكد من سلامة المستشفى نرجع نشتغل تانى».

وأصدرت مديرية الصحة بيانًا نعت فيه المتوفاة جاء نصه «ينعى الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، وجميع العاملين بالقطاع الصحى، بكل حزن وأسى، شهيدة الطاقم الطبى بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتى وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها بكل أمانة وشجاعة من أجل حماية أرواح المواطنين، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها في واسع رحمته، وأن يتقبلها شهيدة، وأن يلهم أهلها وزملاءها الصبر والسلوان».

وأصدرت النقابة الفرعية للتمريض بالبحيرة بيانًا نعت فيه مشرفة التمريض، جاء في نصه «تنعى النقابة الفرعية للتمريض بالبحيرة، مجلسًا ونقيبًا، بكل أسى وحزن، وجميع هيئة التمريض بالبحيرة، ونعزى أنفسنا جميعاً في وفاة الفقيدة والشهيدة بإذن الله عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتى وافتها المنية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يتقبلها من الشهداء».

وشيع العشرات من أهالى دمنهور جثمان مشرفة التمريض على المقابر بمدينة دمنهور، وأدى العشرات من الأهالى صلاة الجنازة متباعدين عن بعضهم على المقابر ليلاً بعد وصول الجثمان من المستشفى، وقام نحو 4 أشخاص بإتمام مراسم دفن الجثمان.

وتقدم مجلس إدارة نقابة العلوم الصحية بالبحيرة بالتعازى في بيان جاء نصه «نتقدم بخالص التعازى لكل أفراد الجيش الأبيض في محافظة البحيرة في وفاة السيدة عطيات محمد عربود، من طاقم التمريض بمستشفى الأمراض الصدرية بدمنهور، إثر الإصابة التي لحقت بها أثناء تصديها في الصفوف الأولى لڤيروس كورونا المستجد، للأسرة التعازى، وربنا يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته».

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وقرر المحافظ، اللواء هشام آمنة، إطلاق اسم الشهيدة عطيات محمد عربود على مدرسة زاوية غزال للتمريض بدمنهور، تكريمًا لها وتخليدًا لتضحيتها أثناء أداء واجبها وعملها بكل إخلاص.

ونعى «المحافظ» شهيدة الطاقم الطبى بمستشفى الصدر عطيات محمد عربود، مشرفة التمريض بالمستشفى، والتى أصيبت بالفيروس أثناء تأدية واجبها بكل أمانة وشجاعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بالمستشفى بكل تفان وجد لتضرب مع زملائها من جيش مصر الأبيض أروع الأمثلة كخط دفاع أول للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.