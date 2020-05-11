شكرا لقرائتكم خبر عن شون المحافظات تواصل استلام الأقماح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استمرار حصاد وتوريد موسم القمح لهذا العام، والذى بدأ منتصف إبريل الماضى، ويستمر حتى منتصف يونيو المقبل، وقال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن «الصوامع والبناكر» استقبلت 78 ألف طن قمح محلى حتى الآن، وفق درجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجارى، وهى (23.5 قيراط، و23 قيراطًا، و22.5 قيراط). وأضاف «سعدالله»، لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية تستقبل الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقًا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 ألف طن أقماح محلية ومستوردة، إذ يبلغ إجمالى المستهدف من الأقماح المحلية 170 ألف طن و190 ألف طن أقماح مستوردة.

وأشار «سعدالله»، إلى أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام، هي «صومعة برج العرب» التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 ألف طن، و«صومعة الكينج مريوط» التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، و«صومعة العامرية» بسعة 60 ألف طن، و«صومعة الصبحية» بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 والتابعين للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن، فضلًا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ في أجولة، والشون التي تتمثل في شونة القطن بسعة 600 طن معبأ في أجولة، منوهًا بأنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تضم في عضويتها كلا من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجمعية القبانية، إذ إن الجهات المسوقة هي شركات (المصرية القابضة للصوامع، والعامة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية) تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

إحدى لجان استلام الأقماح من المزارعين

ولفت «سعدالله»، إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام، وفقًا لما قرره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين على النحو التالى 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط. وواصلت صوامع وشون الشرقية، استقبالها سنابل القمح على خطى ثابتة، ساعية لاستغلال إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد هذا العام، بمساحة منزرعة بلغت 417 ألفًا و822 فدانًا، تم حصاد 348 ألفًا و350 فدانًا، منها حتى الآن، فيما تم توريد 488 ألفًا و40 طنًا للصوامع والشون بمختلف المراكز والمدن. وشدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على الجهات المسوقة، سواء البنك الزراعى وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وفى بنى بنى سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، إن أعمال توريد واستلام القمح منتظمة للموسم الحالى، مؤكدًا أن ما تم توريده واستلامه منذ بداية الموسم وحتى صباح الأحد، بلغ 94 ألفًا و253 طن قمح، بنسبة 47% من المستهدف توريده هذا الموسم، إذ يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا، بإجمالى طاقة استيعابية 230 ألف طن. وفى الغربية، أعلن على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة، توريد 70 ألفا و744 طنًا و256 كيلو من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ الدكتور طارق رحمى، بواقع 1785 طنًا و925 كيلو لشركة المطاحن، و1378 طنًا و778 كيلو للشركة المصرية، و2726 طنًا و629 كيلو للبنك، مناشدًا المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا».

وقال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم وحتى الآن، بلغ 116 ألفًا و820 طنًا و123 كيلو، إذ تم الاستلام من خلال الصوامع والهناجر بدائرة المحافظة، بالإضافة إلى 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى وقطاع مطاحن المحافظة. وواصلت مراكز ومدن المنيا، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، إذ بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى الأحد، 121 ألفًا و596 طنًا و561 كيلو، منها 53 ألفًا و316 طنًا و438 كيلو للشركة القابضة للمصانع، و27 ألفًا و234 طنًا و704 كيلو لقطاع المطاحن، و41 ألفًا و45 طنًا و719 كيلو للبنك الزراعى.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، والمحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر، تستوعب ما يزيد على 400 ألف طن. وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 170 ألف طن من القمح لـ 27 شونة و5 صوامع مُطورة في نطاق المحافظة، والتى من المتوقع أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها، ولفت إلى أنه تم حصاد 268 ألف فدان حتى الآن، إذ تتم أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية القمح المُورد عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة لضمان توريد المحصول بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس في أثناء وقبل الاستلام، ويتم رش وتعقيم الشون الخاصة باستلام القمح قبل بدء عملية الاستلام.

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