صور.. تعرف على مجهودات محافظة الجيزة لتعقيم شوراع القرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بإشراف الدكتور أشرف إسماعيل توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، حملات التطهير بشوارع المحافظة، حيث أسفرت حملات المديرية أمس الأحد عن تطهير عدد من الشوارع والمبانى الحكومية، وهى.. 1. مبانى مديرية الطب البيطرى بالجيزة. 2. قسم شرطة كرداسة - إسعاف كرداسة - الحماية الميداينة بكرداسة. 3. فى العياط قرية المقاطفية وكفر قاسم الوحدة الصحية - مكتب البريد - و160 واجهة منزل و42 محلا تجاريا - وإدارة العياط البيطرية". 4. المنصورية "الإدارة البيطرية بالمنصورية". Advertisements 5. البدرشين "مجمع ادارة البدرشين البيطرية - مدارس ميت رهينة - الوحدة الصحية بميت رهينة - وحدة طب الأسرة – مركز مبارك الطبي – سوق القرية – و 2 عيادة خاصة – و 3 شوارع باجمالي 35 منزل ". 6. اوسيم " قرية نابت عدد 5 شوارع بإجمالي 300 واجهة منزل و 250 واجهة محل و قرية الزيدية 5 شوارع باجمالي 180 واجهة منزل و 150 واجهة محل و مجلس مدينة أوسيم". وفى السياق متصل واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

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