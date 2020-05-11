معلومات مهمة عن ابتكار علوم حلوان لكاشف سريع يحدد إصابة كورونا فى 10 دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان كلية العلوم بجامعة حلوان عن فوز مشروع "تطوير تقنية حيوية نانوية للكشف عن فيروس كورونا المستجد" ضمن برنامج طبق فكرتك والذى أعلنت عنه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمعاونة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد، يرصد ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن الابتكار:- يهدف المشروع إلى إنتاج وتطوير كواشف سريعة لفيروس كرونا المستجد اجتاز المشروع مراحل التقييم الفنية بنجاح وتم قبوله فنيا من أكاديمية البحث العلمى يعتمد الكاشف على استخدام تقنية النانوتكنولوجى Advertisements لا يتعدى زمن الكشف فيها عن 10 دقائق الكاشف ذى حساسية عالية بمقارنته بتفاعل البلمرة المتسلسل "rRT-PCR" يعتمد الكاشف على اختبار مناعى ما بين انتجين لفيروس كورونا المستجد (فى عينة دم الشخص المصاب) وجسم مضاد أحادى النسيلة. يشارك فى المشروع عده جهات بحثية مصرية من (جامعة حلوان – جامعة القاهرة – المركز القومى للبحوث).

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