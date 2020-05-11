شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى المدراس مع وجود كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار الساعة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها 7 يونيو المقبل، ”الخليج 365” يقدم في التقرير التالى تفاصيل تأمين اللجان والامتحانات وكيف يؤدى الطلاب الاختبار في ظل كورونا.

ـ هل يؤدى الطلاب امتحاناتهم في ظل استمرار كورونا؟

ـ الحل الوحيد لطلاب الثانوية العامة هو أداء الامتحان داخل اللجان.

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لماذا الامتحان هو الحل الأمثل للطلاب في ظل كورونا؟

ـ لأن التقييم المعتمد وفقا للقانون هو إجراء امتحان موحد على مستوى الجمهورية يحكمه القانون.

ـ كيف يؤدى الطلاب امتحاناتهم في ظل كورونا؟

ـ يؤدى الطلاب امتحاناتهم في ظل كورونا بعد تعقيم اللجان بشكل كامل وتوفير أدوات وقائية وصحية للطلاب داخل اللجان.

ـ هل وقت الامتحان سيتم مده على فترتين خلال اليوم لضمان عدم نزول جميع الطلاب في توقيت واحد؟

ـ من الصعب تطبيق هذا الإجراء لأن الامتحان موحد وبالتالي لا يمكن أداء بعض الطلاب الامتحان في الصباح والبعض الأخر في المساء، أما تطبيق هذا الإجراء يمكن في حالة طباعة أكثر من نموذج للامتحان من نماذج الأسئلة الرئيسية ولكن سيكون مكلف وأيضا يستلزم تطبيق تغيير في إجراءات سير الامتحانات وتعقيم اللجان أكثر من مرة وتغيير في خريطة الامتحانات.

ـ ماذا لو تم اكتشاف إصابة طالب بمشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا؟

ـ سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية حياله، مع إبلاغ رئيس لجنة سير الامتحان لتحرير محضر للطالب حتى يستطيع الطالب دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة دون نقصان.

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ماذا لو ظهرت أي أعراض على ملاحظ أو مراقب داخل اللجنة؟

ـ سيتم إعفائه من الملاحظة واستبداله بأخر.

ـ كيف يدخل طلاب الثانوية العامة اللجان بشكل منظم؟

ـ الدخول العشوائى للطلاب إلى لجان السير لن يتكرر في ظل هذه الظروف ولكن سيتم السماح للطلاب بالوقوف طابور خلف بعضهم بشكل متباعد ودخولهم بعد قياس درجة الحرارة باستخدام كاشف.

كيف يتم تنظيم دخول الطلاب؟

دخول الطلاب إلى اللجان سيتم بمعرفة المسئولين عن لجان سير الامتحان والأمن الإدارى للجان إضافة إلى أفراد الشرطة.

ماذا لو اكتشفت الوزارة أي أخطار تهدد حياة الطلاب؟

سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية التي تحافظ على سلامة الطلاب ومستقبلهم الدراسى دون إلحاق الضررى بأى طالب.

ما الذى ستقدمه وزارة التربية والتعليم لطلابها؟

ستقدم الوزارة كافة التسهيلات التي تحقق راحة للطلاب من تهيئة أجواء الامتحان تربويا وأيضا توفير كافة الإجراءات الصحية أمام اللجان.

ما الذى يجب على الطلاب فعله خلال فترة الامتحانات؟

يجب على الطالب الاهتمام بصحته ونظافته الشخصية والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر للإبلاغ عن أي أعراض صحية خلال فترة الاختبارات.