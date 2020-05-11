أهداف منح أكاديمية البحث العلمى لأوائل الخريجين بعد فتح باب التقدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم عن فتح باب التقدم لعدد 90 منحة استثنائية موجهة من منح برنامج علماء الجيل القادم لعام 2020 ، وهي الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل الدكتور" فاروق الباز"، والمقدمة إلى أوائل الخريجين. وفيما يلى يرصد" الخليج 365" تفاصيل المنحة وأهدافها وفقا للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى :- 1- المنح تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022 2- تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتنمية أقاليم مصر الحدودية 3- بناء كوادر شابه فى إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات الملكية الفكرية 4- تنفيذ المنحة سيتم فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات بالتعاون مع الجامعات المصرية. Advertisements 5- مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 6- تهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الاساسية وعلوم الصدارة والعلوم البينية 7- تهدف إلى سد الفجوة التكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية 8- المساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع فى الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة 9- المساهمة في تطوير برامج الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى 10- الهدف من الدورة الاستثنائية تغذية المشروعات القومية الكبرى بالأكاديمية وقطاعاتها المختلفة بدماء شابه جديدة

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