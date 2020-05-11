شكرا لقرائتكم خبر عن «حرمان المخالفين من الخدمات».. جامعة الإسكندرية تلزم منتسبيها بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بضرورة ارتداء الكمامات على جميع منتسبي المجتمع الجامعي اعتبارًا من الإثنين، بجميع مواقع العمل المختلفة بكليات ومعاهد الجامعة والإدارات التابعة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم منع دخول أي فرد من البوابات الجامعية، ولن يتم تقديم أية خدمات لمن لا يرتدى الكمامة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع، ونظرًا لما تمر به البلاد من أحداث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.