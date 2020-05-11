شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تستهدف مساعدة 12 ألف أسرة في الصعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، الأحد، مبادرة «ابدأ بنفسك»، التى تستهدف مساعدة الفئات الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، عبر تقديم الدعم المباشر من الأغذية والتوعية المجتمعية لـ١٢ألف أسرة فى الأقصر وأسوان، وتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم للأماكن شديدة الازدحام وبؤر انتشار الفيروس، وذلك بإشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.
وقالت الدكتورة سهير المصرى، رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، منسق المبادرة، إن المبادرة بدأت بتطهير موقف الأقاليم ومحطة السكة الحديد وتشمل تقديم 65 طن مساعدات غذائية، ودعم بمواد وأدوات وقاية ومطهرات بلغت 20 طنا يتم توزيعها على الأسر المستهدفة فى أسوان والأقصر بأماكنهم منعا للتجمعات.
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