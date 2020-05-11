«الأوقاف» تخاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 40 وظيفة قيادية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف إن الوزارة خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الإعلان عن 40 وظيفة قيادية، وذلك في إطار خطتها لتطوير الجهاز الإداري بها.
وأوضح المصدر أن الوظائف القيادية تتنوع ما بين درجة وكيل وزارة ومدير عام بالديوان العام والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة.
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