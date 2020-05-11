شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: ابني دخل الحجر الصحي مجانًا.. وتبرعت بـ10 أضعاف مصاريفه لـ«تحيا مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الإعلامي عمرو أديب على مهاجمة قناة «الجزيرة» والقنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية له بسبب مطالبته للعائدين من الخارج بتحمل نفقة الحجر الصحي في المدن الجامعية والوقوف بجوار الدولة، وتطرق إلى الحديث عن نجله وإقامته في العزل الصحي بأحد الفنادق بشكل مجاني.

وسرد «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، الأحد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن نجله عاد من لندن ضمن العالقين، وكانت الدولة وقتها قد اتخذت قرارا بتحمل تكاليف الحجر الصحي في الفنادق للعائدين، مؤكدًا أن نجله لم يتم محاباته ووقف في الطابور مثل باقي الناس وخضع للعزل مثل غيره.

وقال «أديب» إنه دعا القادرين من الخاضعين للحجر إلى سداد قيمة الإقامة بفنادق العزل، مشيرًا إلى أنه بدأ بنفسه وقبل انتهاء فترة عزل نجله بيومين ذهب بنفسه إلى أحد البنوك وتبرع لصندوق «تحيا مصر» بـ250 ألف جنيه مصري، وهو 10 أضعاف قيمة إقامة نجله في الحجر الصحي، على حد قوله.

أضاف: «قبل ما ابني يخلص الحجر بتاعه بيومين كنت مورد 250 ألف جنيه، 10 أضعاف مصاريفه، لأني حسيت إن دي دولة محترمة، وإن هذا التصرف يستحق مني 10 أضعاف اللي اتدفع قبل يومين من خروج ابني من الحجر، لأني مبقولش كلام بس، والبلد دي تستحق إننا نقف جنب بعض بسببها».

وعرض «أديب» صورة لإيصال التبرع ويظهر فيه التاريخ، مشيرًا إلى أنه رفض الإعلان عن ذلك في برنامجه، وأنه يرفض الخوض في مسائل شخصية، ولكن رأى وجوب الرد على هجوم قناة «الجزيرة» وغيرها من قنوات الموالية للجماعة الإرهابية عليه ونجله بسبب حديثه عن ظروف الجحر في المدن الجامعية.

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