شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: أسبوع القاهرة للمياه 2020 بعنوان "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارٍ الإعداد لإسبوع القاهرة للمياه، حيث تم وضع الإعلان المبدئى له وتحديث موقع المؤتمر لإطلاق نسخته الثالثة فى الفترة من 18-22 أكتوبر المقبل تحت عنوان "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة".

وأضافت الدكتورة إيمان سيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ترأس اجتماع الجنة العلمية الخاصة، حيث تم عرض ومناقشة المحاور الرئيسية لأسبوع القاهرة، وكذا المعايير الخاصة بتقييم الأبحاث المقدمة من الباحثين.

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وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع مع ممثلى كل من مكتب اليونسكو وكذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة لبحث سبل التعاون المستقبلى بين المنظمات وأسبوع القاهرة للمياه، وكذلك أنشطة التوعية بأساليب الرى الحديث على مستوى مناطق تجريبية.

يشار إلى أن قطاع التخطيط نفذ العديد من الأنشطة المتعلقة بدعم الإصلاح فى قطاع المياه بمكوناته المختلفة، ففى إطار تعزيز البيئة المؤسسية والمالية لدعم الإصلاح في قطاع المياه، تم عقد برنامج تدريبى متكامل (لـ60 مهندسا) عن تقييم استثمارات رأس المال و إعداد دراسات الجدوى الأقتصادية، فضلاً عن عقد التدريبات الخاصة بإجراءات قانون الحجز الإدارى لـ(60 مندوب حجز إدارى)، والتدريبات الخاصة بالجوانب القانونية للمياه بالتعاون مع المركز الوطنى للدراسات القضائية، كما تم الإنتهاء من تطوير نموذج تقييم الاستثمار المالى والاقتصادى ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع قطاعات الوزارة.

جدير بالذكر أن 100 مزارع قدموا التجارب الخاصة بهم فى المرحلة الثانية لمسابقة ترشيد المياه للمزارعين من كل محافظات الجمهورية للتعرف على أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكات المياه، كما تم تنظيم المسابقة الوطنية لترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس من كل محافظات الجمهورية وعرض وتكريم أفضل 5 مدارس ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه عام 2019.