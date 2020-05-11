شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى الصوب.. روشتة إرشادية لزيادة إنتاج الخضر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365" عددا من الإرشادات التى أوصت بها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لزيادة إنتاج صوب الخضراوات وطرق التسميد والرى السليمة، تجنبا لمخاطر المناخ المتغير وأمراض النبات والآفات الحشرية لزيادة الإنتاج.

- عمل سجلات داخل الصوب توضح تاريخ الزراعة وتاريخ بيع الشتلات واسم المزارع ومحل الزراعة بالأرض المستديمة.

- استخدام المكافحة الحيوية داخل الصوبة.

- الرش بالمبيدات الموصى بها ضد صانعة الأنفاق مع مراعاة عدم تكرار الرش بنفس المبيد حال استمرر الإصابة.

- عزل الطولات المصابة عن باقى الطولات وضرورة المتابعة اليومية لرصد أى إصابات جديدة.

- التوصية بأهمية استخدام الصوبة لباب مزدوج لمنع دخول الحشرات.

- الاهتمام بنظافة الصوبة من الداخل والخارج للحد من الإصابات المرضية والحشرية.

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- ضرورة الرش بمركب نحاسى وقاية من أمراض فطرية محتمل بداية نشاطها.

- عدم التسميد باليوريا تمامًا، واستخدام نترات النشادر وسلفات النشادر.

- تكثيف السوبر فوسفات لتدفئة منطقة المجموع الجذرى ومساعدة الجذور على القيام بوظائفها.

- استخدام حامض الفسفوريك 80% ضخا مع شبكة الرى.

فيما تواصل لجان الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، الحملات التفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالب المزارعين المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأكدت المحاصيل الزراعية أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلية وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل، والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.