شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف ميجا وات إجمالى القدرات المولدة من الشمس والرياح بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه من المقرر أن تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بنهاية العام الجارى إلى حوالى 6 آلاف ميجا وات عبارة عن 1465 ميجا وات من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان و580 ميجا وات من محطة رياح جبل الزيت و250 ميجا وات من محطة رياح بالإضافة إلى 3 آلاف ميجا وات من الطاقة المائية.

وأضاف الخياط فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هيئة الطاقة المتجددة تستهدف التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقاً لاستراتجية الحكومة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء حالياً تبلغ 5800 ميجا وات.

وتابع الخياط، إن جميع مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح تتم حالياً بنظام BBO " التملك والبناء والتشغيل"، موكداً أنه تم وقف العمل نهائياً لجميع المشروعات الجديدة التى يتم طرحها بنظام تعريفة التغذية الذى كان يعتمد على تحديد توفير الأرض للمستثمر وتحديد سعر الكيلو وات الذى تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشرائها الزاميا وبيعه على الشبكة .

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.