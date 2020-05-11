شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تكشف بالأقارم دعم القوات المسلحة للقطاع الطبى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الحكومة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية بالإضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادى فى إطار مجابهة الفيروس، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية التى وجهت تخصيص 100 مليار جنيه من الاحتياطات المالية للدولة فى هذا الصدد.

ولعبت القوات المسلحة دوراً فاعلا فى دعم القطاع الطبى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال إتاحة المُستشفيات وعربات الإسعاف والتجهيزات الوقائية، الأمر الذى رصدته خطة التنمية عن العام 2020/2021 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال علي النحو الأتي :

1- خدمة المستشفيات

- إتاحة 22 مستشفى عزل بطاقة أربعة آلاف سرير منها 300 سرير رعاية مُركزة، مُزودة بعدد 140 جهاز تنفس صناعى.

- إتاحة 45 مُستشفى عسكرى مُزودة بطاقة 12800 سرير، منها 1870 سرير رعاية مُركزة مزودة بعدد 1100 جهاز تنفس صناعي.

- تجهيز أربعة مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سريراً، وتخصيص 11 جهاز تحليل عينات بالمعامل المركزية والميدانية والمستشفيات العسكرية بإمكانيات تحليل 2200 عينة يوميا.

- تجهيز نوادى القوات المسلحة لأية إجراءات عزل صحي.

2- خدمات الإسعاف

- تجهيز ألف عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة بإجمالي طاقة إخلاء 4000 حالة يومياً، 400 عربة إسعاف لدعم منظومة الإخلاء الطبى للقطاع المدنى.

- تخصيص مروحيات إخلاء طبي جوى للحالات الحرجة.

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3- خدمات التعقيم والتطهير

- تخصيص 750 مركبة لتطهير المنشآت المدنية والأماكن المفتوحة بمساحة 2.5 مليون متر مربع في اليوم.

- تنفيذ أعمال التطهير للأسطح والأرضيات بالمنشآت المغلقة باستخدام 2000 جهاز تعقيم بيولوجي ومضخات تعقيم محمولة بإمكانيات تعقيم حتي 400 ألف م مربع / يوم، وكذا تطهير مسطحات ومبان حتى 80 ألف م مربع / يوم باستخدام وحدات طرد الدخان العملاقة كوحدات تطهير.

4- خدمات المياه والتغذية

- تخصيص 100 عربة فنطاس مياه بطاقة 3000 طن فى الرحلة تعمل على مدار الساعة للإمداد بالمياه فى أعمال التطهير.

- توفير 508 مقطورة طهى ميدانية لتجهيز 500 ألف وجبة يومياً.

- تجهيز ما يقرب من 25 ألف طن من اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك، 18 ألف طن من السلع الغذائية الأخرى مثل زيوت الطعام والجبن والبقوليات والسكر وبعض الخضروات.

- زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع المكرونة (120 ألف طن/ يوم)، ومصانع منتجات الألبان (22 طن / يوم)، ومزارع الإنتاج الحيواني (46 ألف رأس ماشية و13500 رأس من الأغنام)

5- توفير المهمات الوقائية

- تطوير خطوط الإنتاج لمصنع الكمامات الطبية بالقوات المسلحة لتصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف كمامة / يوم.