شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلاج الطبيعى: 5 إصابات بكورونا بين الأعضاء بمستشفيات العزل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ارتفع من 3 إصابات إلى 5 إصابات بعد إصابة عضو وزوجته بالعدوى، والاثنين من فريق العلاج الطبيعى.

وأكد سعد، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النقابة تتابع بشكل مستمر الوضع الصحى للأعضاء، وخاصة العاملين منهم بمستشفيات العزل الصحى، لافتا إلى أن أعداد العلاج الطبيعى المشاركين بفرق مكافحة فيروس كورونا، أكثر من 120 عضو حتى الآن، لافتا إلى زيادة العدد بشكل مستمر.

وكان قد قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن المجلس قرر منح مكافأة مالية بمبلغ 2000 جنيه، لكافة الأعضاء من ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، المشاركين بالحجر الصحى بمستشفيات العزل، الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

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وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لحصول العضو على المكافأة، يتطلب ذلك إحضار العضو ورقة رسمية معتمدة من المستشفي والمديرية، أو المؤسسة التابع لها، تفيد بأن المستشفي ضمن خطة الحجر الصحي، مع بيان مدة إقامة العضو بالعزل، وطبيعة العمل بالحجر الصحى.

وأضاف أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، أن النقابة قررت عمل دليل عن مكافحة العدوي، ودور العلاج الطبيعى، والتقنيات العلاجية الصحيحة الخاصة بالجهاز الدوري التنفسى، ونشرها بجميع المؤسسات الحكومية والبنوك والجامعات والهيئات وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين وذلك لنشر الوعي وأبراز أهمية مهنة العلاج الطبيعي في أزمه فيروس كورونا.

ويأتى ذلك، بعد إعلان الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، تبرع لصالح ماقومة هذا الفيروس، بمبلغ وقدره 250 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر 037037، معربا عن امتنان النقابة لكل الجهود المبذولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وجميع طوائف الشعب المصرى، وبالأخص وزارة الصحة وقياداتها، وجميع العاملين بها، قائلا: نحن نقدر ونثمن جهودكم المخلصة، والمبذولة نحو تحملكم أعباء المسئولية الجسام التى عاتقكم.