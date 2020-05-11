شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رصف الشوارع الجانبية بمنطقة المسلة فى المطرية شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة محافظة القاهرة من رصف الشوراع الجانبية بمنطقة المسلة، حيث أشرف اللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية، بالتنسيق مع إدارة الطرق على تركيب بلاط إنترلوك حول الشوارع المحيطة بمدرسة المطرية الثانوية بنات.

وفى إطار الجهود المبذولة من مسئولى حى المطرية تم فتح حارة مرورية مؤدية إلى شارع مسطرد القديم بعد انتهاء أعمال الكهرباء، كما تم تجهيز الكابلات الأرضية لشارع الكابلات للتجهيز لتركيب أعمدة الشارع.

كما يتم إنشاء سوق المطرية الحضارى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف، بالقرب من ميدان المسلة بحى المطرية شرق القاهرة، وذلك ضمن خطة القضاء نهائيا على الأسواق العشوائية فى نطاق العاصمة ونقل الباعة الجائلين إلى أسواق حضارية متطورة.

ويأتى إنشاء السوق بالقرب من منطقة المسلة على أرض الأوقاف، لإخلاء ميدان المطرية من الباعة الجائلين، خاصة أن الميدان سيشهد مرور عدد من المحاور المرورية ضمن خطة تطوير شرق القاهرة وربط العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ومن المقرر أن يتم نقل مواقف السيرفيس والمواقف العشوائية الموجودة بميدان المطرية، إلى منطقة يتم تجهيزها بالقرب من كوبرى مسطرد، وذلك للتخلص من المظهر غير اللائق بالميدان، وضمن خطة المحافظة لتطوير محيط أثر شجرة السيدة مريم الموجود بشارع المطراوى.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.