لمزارعى الرمان والزيتون.. روشتة لزيادة الإنتاج والصادرات.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإرشادات الفنية والتوصيات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حول طرق الرى والتسميد لمحصول الرمان والزيتون لزيادة الإنتاج والتصدير. - أهم العمليات لأشجار الرمان 1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة فيه أو التعطيش، والرى فى الصباح الباكر أو آخر اليوم مع مراعاة الظروف الجوية. 2- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة. 3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة. 4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط فى الحدائق التى تروى بالتنقيط. التسميد: - فى حالة الرى بالتنقيط: الرية الأولى: 2 كجم سلفات نشادر. الرية الثانية: 3 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك. الرية الثالثة: 2كجم نترات كالسيوم. الرية الرابعة: 2 لتر حامض هيوميك. التسميد الورقى: يتم الرش ب 200جم حديد مخلبي+ 200جم زنك مخلبي+ 200جم منجنيز مخلبي+ 100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 300جم استيمافول لكل 600 لتر ماء و تكرر بعد شهر. الرى: يتم تقسيم الرى إلى 3 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية (3 ساعات رى) على أن يكون الري بالنظام الآتى ( 20 دقيقة ري بدون تسميد +20دقيقة ري بتسميد +10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة). Advertisements - وجاءت أهم العمليات لمزارع الزيتون - التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة. - التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة. - ضبط عمليات الرى وعدم الإفراط فى الرى، تروى الأشجار المثمرة قبل تفتح الأزهار. وعن طرق التسميد وخاصة تسميد الأشجار التى تروى بالغمر. - تتم إضافة 300 جم سلفات نشادر / شجرة ، للأشجار أكبر من 3 سنوات. ـ تتم إضافة 150 جم سلفات نشادر / شجرة، للأعمار الصغيرة أقل من 3 سنوات. ب ـ تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط . ـ الرية الأولى: يضاف 1 كجم نترات كالسيوم للفدان . ـ الرية الثانية: يضاف 2 لتر حامض نيتريك للفدان . ـ الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات نشادر للفدان . - الرية الرابعة: يضاف 3 كجم نترات نشادر للفدان. ـ الرية الخامسة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان . - الرية السادسة: 2 كجم سماد مركب 19 / 19 / 19 للفدان . التسميد الورقى. يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كالآتي : 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس + 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا. الرى: معدل 3 ريات فى الأسبوع لتفادى أعفان الجذور.

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