متى تدخل خدمات علاج الإدمان البحر الأحمر؟.. صندوق مكافحة الإدمان يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن مركز علاج مرضى الإدمان بمحافظة البحر الحمر فى نقاط محددة. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن مركز علاج مرضى الإدمان بمحافظة البحر الحمر فى نقاط محددة. 1- مبنى مركز علاج مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر من الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يقع على مساحة 3500م2 2- تطويره يأتى فى إطار خطة الوزارة لاستثمار الأصول غير المستغلة ليكون مركز لعلاج الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ96 سريرا 3- يخدم المركز محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل "البحر الأحمر – الأقصر – قنا" Advertisements 4- يضم المركز قسم للعيادات الخارجية بعدد 3 عيادات بسعة تشغيل 75 مريضا يومياً 5- تتوافر بالمركز خدمة سحب السموم، "الديتوكس" والتأهيل 6- يقدر عدد المستفيدين من المركز سنوياً قرابة 21 ألف مريض إدمان مقسمة ما بين 19,500 مريض عيادات خارجية و1080 مريض حجز داخلى 7- افتتاح المركز فى يونيو المقبل مع مراكز أخرى جديدة بالتزامن مع اليوم العالمى للمخدرات

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