شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليارا و321 مليون جنيه قيمة ضريبة الدمغة فى الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قيمة ضرائب الدمغة فيما عدا دمعة الماهيات، المقدر تحصيلها في موازنة عام 20/21 نحو 25 مليار و321 مليون و400 ألف جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و864 مليون و700 ألف جنيه عن العام المالي 19/20، والذى قدرت فيه ضريبة الدمغة المحصلة بنحو 22 مليارا و456 مليونا و700 ألف جنيه.

وتتوزع مصادر ضريبة الدمغة في موازنة 20/21 على النحو الآتي:

1-الدمغة على النماذج المدموغة وطوابع الدمغة بنحو 585 مليون جنيه

2-الدمغة على التأمين بنحو مليار و390 مليون جنيه

3-الدمغة على المراهنات واليانصيب بنحو 24مليون جنيه

4-الدمغة على أعمال البورصة بنحو 2 مليار و148 مليون جنيه

5- الدمغة على عقود اشتراكات المياة والنور والغتز والتليفون بنحو مليار و779 مليون جنيه

6- الدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز وتقدر بنحو 2 مليار و180 مليون جنيه

7- الدمغة على الإعلانات وتقدر بمليار و165 مليون جنيه

8- الدمغة على التصاريح والرخص الإدارية وتقدر بنحو مليون جنيه

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9- الدمغة على بطاقات التموين وتقدر بنحو 100 الف جنيه

10-الدمغة على الشهادات والإقرارات وتقدر بنحو 13 مليون جنيه

11-الدمغة على العقود وما في حكمها وتقدر بنحو 333 مليون جنيه

12-الدمغة على الإيصالات والمخالصات والفواتير وتقدر بنحو 31 مليون جنيه

13 الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية وتقدر بنحو 6مليار و683 مليون جنيه

14-الدمغة على خدمات النقل وتقدر بنحو 14 مليون جنيه

15-الدمغة على تأسيس الشركات وتقدر بنحو 200 الف جنيه

16-دمغة متنوعة وتقدر بنحو 8مليار و939 مليون جنيه

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدأت في مناقشة موازنة العام المالي 20/21 ومن المنتظر أن تقدم تقريرها عن الموازنة بعد الانتهاء من مناقشتها ليعرض على الجلسة العامة حتى يقر المجلس الموازنة التي يبدأ العمل بها 1/7/2020