شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل واقعة حبس محامى تعدى على ضابط وكسر وقت الحظر بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار إيهاب عطوة، مدير نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس محامى 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بكسر توقيت الحظر ودهس ضابط شرطة أثناء وجوده فى كمين بالمشاية السفلية أمام نادي جزيرة لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقد استمعت النيابة إلى أقوال المحامى بحضور اثنين من أعضاء النقابة، ووجهت له النيابة تهم «التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله وإحداث إصابته المذكورة في التقرير الطبى وخرق الحظر.

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وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بإصابة ضابط شرطة، أثناء محاولة إيقاف سيارة ملاكي كسرت وقت الحظر فى كمين بالمشاية السفلية بالمنصورة، وكشفت التحريات إلى أنه خلال قيام الضابط بإيقاف سيارة ملاكى وطلب رخصة السيارة فى تمام الساعة العاشرة، نشبت مشادة بين الضابط وسائق السيارة الذي حاول الفرار هاربا، وتمسك الضابط بشباك السيارة وبعد فترة بسيطة من انطلاق السيارة سقط الضابط مما أحدث به عدد من الإصابات، وفرت السيارة هاربة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم، وتم التوصل إلى السيارة وصاحبه، وتبين أنه محامي حر 45 عاما، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.

وقد اطلعت النيابة على بعض مقاطع الفيديو التى تم تصويرها من كاميرات بعض المحلات الموجودة بالمنطقة، والتى أظهرت تعلق الضابط بالسيارة وسقوطه على الأرض مما أصابه بكدمات وسحجات بجسمه، وتم نقله إلى المستشفى العام بالمنصورة لتلقى العلاج.