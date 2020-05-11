شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يحدد عددا من الخطوات لحماية المواطن والمحصل من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن بعض الخطوات البسيطة التى يمكن فعلها أثناء التعامل مع محصل الكهرباء أو الكشاف للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، ويوضح الجهاز بعض الخطوات التى يجب اتباعه:

1. احرص على أن تكون المسافة بينك وبين المحصل لا تقل عن متر ونصف.

2. لا تضع النقود فى فمك مثلما يفعل البعض.

3. بعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف.

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4. بعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا، واستعمال كحول 70%.

وكانت قد وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر الشكر لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج وتوزيع على حرصهم على انتظام العمل في كافة القطاعات التابعة للشركة من مهندسين وفنيين وعمال.

وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العاملين بقطاع الكهرباء لم يتوقف عن العمل تحت اى ظرف سواء بسبب تقلبات مناخية أو نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.