شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء العزل المنزلي لـ145 شخصًا من المخالطين لمصابي «كورونا» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتهاء العزل المنزلي لعدد 145 من المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد في مركز الداخلة، ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المحافظة لم تسجل اليوم أي حالات إصابة جديدة بكافة المراكز، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات، التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة الفيروس، وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأهاب «الزملوط» بالمواطنين مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط، والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرًا إلى أن اللجان المتخصصة تمكنت من المرور على ١١٨ محل متنوع النشاط خلال الأسبوع الماضي من خلال فرق طبية التي تم تشكيلها للمرور على الأسواق والمحال التجارية للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.