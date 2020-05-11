شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أكثر من نصف مليون طالب نجحوا في رفع مشروعاتهم إلكترونيًا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة نجحوا في رفع مشروعاتهم على المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر.

كانت الوزارة بدأت في تسلم المشاريع البحثية على المنصة الإلكترونية للطلاب من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثالث الإعدادي من أمس السبت وحتى يوم 16 مايو الجاري.