شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلية توظّف إنسانًا آليًا لتقليل الاختلاط في مصر: «يمكنه تحضير وصفات معقدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأت صيدلية في مصر مؤخرا إلى إنسان آلي يمكنه التعامل مع الوصفات الطبية، لأجل تقليل تعامل البشر مع علب الأدوية وتقليص مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقًا لموقع «سكاي نيوز عربية».

ويقول صاحب الصيدلية، محمد البهائي، إن الجهاز يستخدم في مصر لتقليل عدد العاملين بالصيدلية، مع العلم أن الإنسان الآلي يُستخدم كمساعد في صيدليات في أوروبا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

أضاف: «في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا، اكتشفنا الروبوت فكان مفيد جداً لينا، فتعمل الصيدلية بأقل عمالة ممكنة. وبفضل الإنسان الآلي يجري تلبية الوصفة بدون ملامسة، وهذا الأمر يحد من انتشار المرض بشكل كبير جدا».

ويأمل «البهائي» في تطبيق النموذج، الذي يستخدمه منذ أكثر من عام، في صيدليات على مستوى البلاد، بحسب ما ذكرت «رويترز».

وقال الصيدلي وائل عبدالعزيز: «ما إن يأتيك مريض بوصفة دواء، سواء اتصل أو جاء إلى الصيدلية، حتى يقوم الروبوت بإحضاره وإنزاله من أي صندوق موجود عندنا».

وبوسع الجهاز أن يقوم بتحضير وصفة طبية من خمسة مكونات، ورصد المخزونات وتحديد الأدوية التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها.

وقالت فريدة أكرم، وهي زبونة بالصيدلية: «يبدو هذا الأمر جيدا، لأنه يقللون عدد الأشخاص الذين سيلمسون الدواء.. وقد قال الدكتور إنه يبين له تاريخ انتهاء الصلاحية».

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وسجلت مصر حتى الآن 8964 حالة إصابة و514 حالة وفاة بالفيروس، وخففت مصر بعض القيود قبل شهر رمضان فقللت ساعات حظر التجول.