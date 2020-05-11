شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: المدينة الجامعية استقبلت 1300 مصرى عائد من الكويت حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة إنه وصل إلى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة 4 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وبلغ عددهم 1300 مواطن، مشيرا إلى أنه جرى رفع كفاءة المدينة الجامعية بالكامل حتى تكون مكانا مناسبا لإقامة هؤلاء المصريين، مؤكدًا أن عمليات التعقيم تتم بشكل دورى وعلى مدار الساعة.
وتابع علم الدين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc، الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن المصريين العائدين من الكويت سيبقون بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة لمدة 14 يوما، مؤكدا أن هناك طبيبا مقيما بالمدينة الجامعية لمتابعة حالات العائدين من الكويت، مضيفا أن جميع العائدين بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أى أعراض للإصابة بالفيروس.
فى سياق متصل، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطى لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.
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