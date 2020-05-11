شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أكثر من نصف مليون طالب تمكنوا من رفع أبحاثهم إلكترونيا أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة تمكنوا من رفع مشروعاتهم البحثية على منصة أدمودو إلكترونيا أمس الأحد بكل سهولة ويسر.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد شرح طريقة الدخول على منصة "أدمودو" التى سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال فى بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

وأوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شىء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" حال وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب فى صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث فى صيغة بى دى إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.

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وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أى قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن فى كل الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

وأضاف الوزير بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة، سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عندما تضىء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعنى أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وهنا على الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك)، وهذه الرسالة هى ضمان تسليم البحث بنجاح، ولو أخطأ الطالب ورفع أى ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، وإعادة رفع الملف الصحيح.