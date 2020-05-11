شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكى يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكى سيعزل نفسه بعد تأكد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

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